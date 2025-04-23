Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 30° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 25 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 23 на 24 апреля в отдельных районах возможны дождь и гроза. Ночью и утром в некоторых местах прогнозируется туман. Юго-восточный ветер днём сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 11–15 градусов тепла, днём 20–25 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–80%, днём — 50–55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможен град, в высокогорных районах вероятен снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов тепла, днём 25–30 градусов тепла; в горах ночью 5–10 градусов тепла, днём 15–20 градусов тепла.