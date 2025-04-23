 Стало известно, кто убил Игоря Талькова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Феликс Вишневецкий16:51 - Сегодня
Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Концертный директор артиста Валерий Шляфман получил 13 лет колонии общего режима заочно, сообщает 1news.az со ссылкой на RTVI.

Отмечается, что прокуратура просила для В.Шляфмана 14 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Шляфман после гибели Талькова переехал в Израиль и сменил фамилию. Он объявлен в международный розыск, в 2022 году Следственный комитет РФ направил в Израиль запрос о выдаче Шляфмана.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил концерт эстрадных звезд. По версии следствия, у В.Шляфмана возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступлений артистов, Малахов был вооружен револьвером «Наган». Конфликт перерос в потасовку в коридоре, во время которой Малахова повалили на пол и отняли у него оружие.

«Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте», - сообщает Следственный комитет РФ.

Поделиться:
1984

Актуально

Повестка Президента

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу ...

Политика

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению ...

В мире

В Турции заявили об отсутствии сообщений о жертвах после землетрясений - ВИДЕО - ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Стало известно, кто убил Игоря Талькова

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Рустама Ибрагимбекова - ФОТО - ВИДЕО

Международный хит «Homay» башкирской группы «Ay Yola» оказался плагиатом – ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Azizam»: Гугуш спела дуэтом с Эдом Шираном - ВИДЕО

Эмин Агаларов назвал гостя мечты на фестивале DREAM Fest - ВИДЕО

Николь Шерзингер вновь выступит в Баку – ВИДЕО

Международный хит «Homay» башкирской группы «Ay Yola» оказался плагиатом – ВИДЕО

Последние новости

Община: Армения выступает против наших шагов по раскрытию истины и служению примирения

Сегодня, 21:00

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

Сегодня, 20:40

Али Асадов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

Сегодня, 20:20

Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая

Сегодня, 20:00

На северо-востоке Азербайджана мост пришел в аварийное состояние, затруднено сообщение с более чем 30 селами

Сегодня, 19:40

Аллахшукюр Пашазаде посетит Испанию

Сегодня, 19:20

​​​​​​​Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений - ФОТО

Сегодня, 19:00

​​​​​​​Визит, меняющий векторы: Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства

Сегодня, 18:45

Состоялось очередное заседание Комиссии по амнистии

Сегодня, 18:30

Управление образования Гянджи прокомментировало драку школьников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

В Азербайджане обвиняемый в передаче данных Армении приговорен к 15 годам лишения свободы

Сегодня, 18:02

В Имишли более 18 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 17:50

В Албании задержали гражданина Азербайджана, находившегося в розыске

Сегодня, 17:48

Пожары в Израиле: пламя добралось до домов и железной дороги

Сегодня, 17:46

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:29

В Стамбуле при землетрясении пострадал 151 человек

Сегодня, 17:21

Эрдоган: Землетрясения не создали проблем в Стамбуле

Сегодня, 17:13

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Сегодня, 17:00

Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta, но так, чтобы не разозлить Трампа

Сегодня, 16:58

Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Сегодня, 16:51
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50