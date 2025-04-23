Стало известно, кто убил Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Концертный директор артиста Валерий Шляфман получил 13 лет колонии общего режима заочно, сообщает 1news.az со ссылкой на RTVI.

Отмечается, что прокуратура просила для В.Шляфмана 14 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Шляфман после гибели Талькова переехал в Израиль и сменил фамилию. Он объявлен в международный розыск, в 2022 году Следственный комитет РФ направил в Израиль запрос о выдаче Шляфмана.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил концерт эстрадных звезд. По версии следствия, у В.Шляфмана возник конфликт с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым из-за очередности выступлений артистов, Малахов был вооружен револьвером «Наган». Конфликт перерос в потасовку в коридоре, во время которой Малахова повалили на пол и отняли у него оружие.

«Воспользовавшись тем, что Малахова избивали и удерживали трое человек, в том числе Игорь Тальков, Шляфман выхватил из рук Малахова револьвер, произвел выстрел, причинив Игорю Талькову смертельное ранение, от которого он скончался на месте», - сообщает Следственный комитет РФ.