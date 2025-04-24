Погода на пятницу: В Баку ожидается до 26° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 25 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днём возможна кратковременная облачность. Утром северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 12–16° тепла, днём 21–26° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70–80%, днём - 55–60%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, однако с дневного времени в некоторых северных и западных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит: ночью 13–17° тепла, днём 22–27° тепла; в горах: ночью 5–10° тепла, днём 15–20° тепла.