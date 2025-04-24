В Азербайджане пройдет «Неделя иммунизации»

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении с 27 апреля по 3 мая 2025 года «Недели иммунизации» во всех городах и районах республики.

Приказ направлен на организацию на высоком уровне в нашей стране «Недели иммунизации», которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских управлений и учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги детскому населению во всех городах и районах Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести «Неделю иммунизации».

В документе также отражен такой важный вопрос, как привлечение в течение «Недели иммунизации» к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации. Помимо этого, предусмотрено оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.