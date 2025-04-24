Звезда TikTok, казахстанский полиглот Омар Алиев в Баку – ВИДЕО

Омар Алиев – 18-летний блогер и полиглот из Казахстана, ставший звездой TikTok благодаря своим знаниям иностранных языков.

На его TikTok-аккаунт подписано около 48 миллионов человек, а в Instagram у блогера около 8 млн фолловеров. В своих роликах он вытягивает случайный флаг и начинает говорить на языке соответствующей страны. По данным СМИ, Омар свободно владеет казахским, русским, курдским, турецким, азербайджанским и английским языками, а также изучает другие языки.

В данный момент Омар Алиев находится в столице Азербайджана, где знакомится с достопримечательностями, делясь впечатлениями о Баку на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что, по данным СМИ, Омар Алиев является курдом по происхождению, он родился в Казахстане, а его родители - выходцы из Азербайджана.