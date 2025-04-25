В Азербайджане вводится новый порядок оплаты МРТ и КТ по ОМС

Согласно постановлению №134 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 24 апреля 2025 года внесены изменения в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию».

Согласно изменению, установлены новые правила оплаты за прохождение МРТ (магнитно-резонансной томографии) и КТ (компьютерной томографии), сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В рамках обязательного медицинского страхования граждане, проходящие указанные обследования в амбулаторных условиях по направлению квалифицированного врача, будут оплачивать 20% от тарифа, установленного в Пакете услуг, а оставшуюся сумму покроет Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

К примеру, отметим, что тарифы на амбулаторные МРТ и КТ обследования в зависимости от области исследования варьируются от 50 до 120 манатов. При стоимости услуги в 50 манатов сумма совместного финансирования составит 10 манатов, а при стоимости 120 манатов - 24 маната. Отметим, что сумма совместного финансирования облагается НДС.

Новый механизм будет применяться в государственных и частных медицинских учреждениях на основании направления от квалифицированного врача. То есть, пациенту будет выдаваться направление на МРТ или КТ обследование только при наличии медицинских показаний, подтверждённых специалистом.

В Госагентстве отмечают, что это изменение преследует несколько целей. В первую очередь, обеспечивается направление граждан на сложные диагностические обследования только в случае реальной необходимости. Такая практика широко применяется и в системах здравоохранения развитых стран. Агентство ставит своей целью более целенаправленное использование медицинских услуг. Кроме того, внедрение механизма совместного финансирования создаст условия для более эффективного управления медицинскими ресурсами.