В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, 27 апреля в северных и западных районах ожидаются дожди с перерывами, а с 28 по 29 апреля дожди будут идти местами, возможны грозы.

В отдельных районах (Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Горный Ширван, Губа-Гусар, Балакен-Шеки, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ожидаются интенсивные дожди с ливневыми характером, возможны град и переход дождя в мокрый снег в высокогорных районах.

Не исключено повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели на некоторых горных реках.