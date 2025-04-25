В телеэфире отпраздновали день рождения осуждённого за убийство Рашада Даглы: Реакция Аудиовизуального совета – ВИДЕО

21 апреля в эфире телеканала Space TV в ходе программы «Tarixin bir günü», ведущим которой является Тарих (Толик) Алиев, был отпразднован день рождения осужденного за убийство сроком на 9 лет и 6 месяцев исполнителя мейханы Рашада Даглы.

Телевизионный эфир прошел с участием коллег Р.Даглы и его детей – сына и дочери.

В связи с прошедшим эфиром была проведена проверка соответствующими структурными подразделениями Аудиовизуального совета, сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az.

По результатам проверки Space TV было направлено официальное предупреждение в рамках действующего законодательства - телеканалу было сообщено, что в случае повторения аналогичного инцидента будет применена административная мера наказания в виде санкции.

Напомним, что по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Рашаду Даглы было назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы за убийство соседа, которого исполнитель мейханы зарезал в автомобиле в ноябре 2023 года.