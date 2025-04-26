СМИ: Трамп в Риме встретится с Мелони, Стармером и Зеленским

Президент США Дональд Трамп, ранее прибывший с женой Меланией в Рим для участия в похоронах Папы Римского Франциска, намерен провести встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, главой правительства Великобритании Киром Стармером, а также Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила газета La Repubblica.

Участие Зеленского в мероприятии было под вопросом, однако его имя, по данным издания, есть в обновленном списке делегаций от разных стран, который был предоставлен журналистам службой печати Святого престола. Согласно официальной программе визита Трампа, он покинет Рим сразу по завершении заупокойной мессы в Ватикане после полудня.

Его пребывание в Риме ограничено 15 часами, указывает La Repubblica. По данным газеты, предполагается, что встреча Трампа с Зеленским может состояться около 09:00 мск в резиденции американского посла на вилле "Таверна", где остановился президент США. Выезд на церемонию на площадь Святого Петра ожидается в 11:00 мск.

Источник: ТАСС