Азербайджанские дзюдоисты завоевали на чемпионате Европы пять медалей

Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы среди взрослых в Черногории с пятью медалями.

Как сообщает Report, члены сборной завоевали на континентальном первенстве в Подгорице одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Зелим Коцоев, выступавший в весовой категории до 100 кг, стал обладателем серебряной медали. Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Маммедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (-81 кг) и Мурад Фатиев (-90 кг) взяли бронзовые медали.

В итоге Азербайджан занял 10-е место в общем командном зачете среди 47 стран по достоинству медалей и 5-е место среди мужских сборных.

Отметим, что кроме Зелима Коцоева, все остальные призеры стали медалистами чемпионата Европы среди взрослых впервые в карьере. Также впервые в истории азербайджанского дзюдо спортсмены поднялись на пьедестал в пяти разных весовых категориях на одном континентальном первенстве.

На чемпионате Европы Азербайджан представляли 15 дзюдоистов (9 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях.