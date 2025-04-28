Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 29 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами кратковременные дожди. В отдельных районах полуострова возможен кратковременный ливень с молниями. Утром дожди постепенно прекратятся, днём будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер, усиливающийся местами, днём ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днём - 10-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 70-80%, днём - 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные дожди с молниями. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, а в горных районах - снегопады. Днём в большинстве районов дожди постепенно прекратятся. В отдельных местах также возможен туман. Западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днём -14-18° тепла, в горных районах ночью - от 1° мороза до 3° тепла, днём - 3-8° тепла.