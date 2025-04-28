Строительная компания нанесла ущерб природе в Баку на сумму более 13 тыс. манатов

В ходе контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками 11-го Регионального управления экологии и природных ресурсов 26 апреля 2025 года, было установлено, что на пересечении улиц Изаддина Хасаноглу и Тебриз в Наримановском районе во время работ по сносу, проводимых строительной компанией Ailə park, было вырублено 15 деревьев и кустарников.

В результате вырубки природе был причинён ущерб на сумму 13.380 манатов.

Руководитель управления Гафар Агаев сообщил 1news.az, что по факту был составлен акт и поскольку размер ущерба, причинённого природе, создаёт состав преступления, собранные документы готовятся для отправки в Генеральную прокуратуру для юридической оценки дела.

«Строительной компании Ailə park дано поручение засадить территорию новыми зелеными насаждениями взамен вырубленных деревьев», - отмечает Г.Агаев.