Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 30 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-11°C, днем 15-19°C. Атмосферное давление понизится с 769 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана также не ожидается осадков. Однако днем возможны кратковременные дожди, грозы в отдельных районах. В некоторых местах временами будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в этих районах составит 7-10°C, днем 16-21°C, в горах ночью 0-5°C мороза, днем 3-8°C тепла.