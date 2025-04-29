156 памятников Баку пострадали от незаконной рекламы: Начат демонтаж – ФОТО

Государственное рекламное агентство (ADRA) совместно с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжает проводить мониторинг с целью охраны исторических и архитектурных памятников, расположенных на территории столицы.

В ходе проведённых проверок были выявлены случаи установки рекламных щитов, не соответствующих требованиям законодательства, на фасадах ряда памятников в городе Баку - в общей сложности на 156 объектах, сообщает 1news.az со ссылкой на ADRA. Установлено, что указанные рекламные конструкции были размещены с нарушением требований закона «О рекламе» и других нормативно-правовых актов в данной сфере. На первоначальном этапе была обеспечена демонтажная работа части незаконно установленных рекламных конструкций.

В настоящее время ADRA продолжает работы по демонтажу рекламных щитов, размещённых без разрешения, а Госслужбой ведутся работы по восстановлению первоначального облика памятников.

Кроме того, согласно статье 10 закона АР «Об охране памятников истории и культуры», любое вмешательство, изменяющее художественно-эстетический облик памятников или создающее для них угрозу, запрещено.

«Призываем население, учреждения и субъекты предпринимательства уважительно относиться к нашему культурному наследию и соблюдать требования законодательства», - отмечают в ADRA.