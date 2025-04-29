Незрячий азербайджанец произвел фурор на грузинском шоу талантов – ВИДЕО

Певец из Марнеули – Шабан Мамедов – стал участником проекта «Khalkhuri», выходящего в эфир на Первом канале Грузии.

​«Khalkhuri» - музыкальное шоу, посвящённое популяризации грузинского народного творчества, в проекте участвуют ансамбли народной песни и танца, семейные коллективы и индивидуальные исполнители со всех регионов страны. ​

Одним из участников проекта стал слепой певец из Марнеули Шабан Мамедов, потерявший зрение в младенчестве из-за вирусной инфекции и неправильного медицинского лечения. ​ Отметим, что он обучался в специализированной школе для слабовидящих в Тбилиси, а затем продолжил музыкальное образование и выступал на различных фестивалях.

Новым этапом в творческой карьере Ш.Мамедова стало выступление на шоу «Khalkhuri», где он исполнил ​песню «დაიგვიანეს», что в переводе с грузинского означает «они опоздали», являющуюся выдающимся образцом грузинской народной музыки – выступление Ш.Мамедова вызвало восторг у зрителей, привлекло внимание широкой аудитории и дало ему право продолжить участие в шоу, перейдя в полуфинальный этап.