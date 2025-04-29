Азербайджанские музыканты удостоены Гран-при на международном фестивале – ФОТО

С 26 по 28 апреля в городе Хива (Узбекистан) прошёл IV Международный фестиваль искусства бахши.

При поддержке Министерства культуры Азербайджан на фестивале представила фольклорная группа исполнителей на сазе «Ширван», в состав которой вошли преподаватель кафедры ашугского искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Гальбинур Ибрагимли (саз), а также Парвиз Мирзаев (балабан), Асим Гулиев (нагара) и Абузер Шойубов (гошанагара).

Успешное выступление группы «Ширван» было высоко оценено международным жюри и удостоено главной награды фестиваля - Гран-при, который музыкальному коллективу на церемонии закрытия фестиваля вручил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

Музыкальный коллектив начал своё выступление с устаднаме и представил композицию, состоящую из четырёх ашугских мелодий. В их исполнении были продемонстрированы характерные для ашугского искусства элементы - инструментальная и вокальная музыка, танец, а также актёрское мастерство. Исполнение, отражающее традиции ширванской школы азербайджанского ашугского искусства, вызвало большой интерес у участников фестиваля.

В составе международного жюри фестиваля также была представительница Азербайджана - заслуженный работник культуры, кандидат философских наук по искусствоведению, доцент Самира Алиева (Ашуг Самира).

Напомним, что фестиваль, в котором приняли участие исполнители из более чем 40 стран, был организован Министерством культуры Республики Узбекистан при поддержке ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В рамках фестиваля также прошли II Культурный форум Тюркского мира и международная научная конференция на тему «Искусство бахши в новом Узбекистане: современные исследования и перспективы».