Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 1 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 9-11° тепла, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–80%, днем - 50–55%.

В регионах Азербайджана в основном не ожидается осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки и гроза. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8–11° тепла, днем - 18–23° тепла. В горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.