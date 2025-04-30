Назначен директор Азербайджанской государственной детской филармонии

Приказом министра культуры Адиля Керимли на должность директора Азербайджанской государственной детской филармонии назначена пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде.

Саида Тагизаде родилась в Баку, обучалась в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля по специальности фортепиано. В 2006 году она закончила бакалавриат Бакинской музыкальной академии (фортепиано, орган, клавесин), а в 2008 году - магистратуру (фортепиано, музыкознание) с отличием.

С 2016 года С.Тагизаде занимается педагогической деятельностью в Бакинской музыкальной академии.

Она выступала в концертах не только в Азербайджане, но и за рубежом – в Великобритании, Польше, Финляндии, США, ЮАР, Южной Корее, Австрии, Швейцарии, Италии, Болгарии, Латвии, Франции и т.д.

С.Тагизаде является организатором художественных проектов, направленных на культурное развитие детей и подростков. Одним из наиболее значимых проектов, автором и руководителем которого является Саида Тагизаде, является традиционный музыкальный фестиваль «Симург», направленный на продвижение и поддержку молодых талантливых музыкантов Азербайджана, а также на обучение их профессиональным знаниям и навыкам в области исполнительского искусства.