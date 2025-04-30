 Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Феликс Вишневецкий15:57 - Сегодня
Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Управлением внесудебного преследования Генеральной прокуратуры проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев в 3 районах и 2 городах республики.

В ходе расследования было установлено, что в селе Гилахоба Гусарского района, в поселке Киджаб Астаринского района, в селе Даврадиби Лерикского района, на правой стороне дороги Гянджа - Шамкир в городе Гянджа, а также на участке «Карьер» второй охраняемой зоны Варваринского охотничьего хозяйства, находящегося в управлении Гёйгельского национального парка в городе Мингячевир, было незаконно вырублено 264 дерева и кустарника, не входящих в лесной фонд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

Отмечается, что в результате природе был нанесён ущерб на сумму свыше 108 тысяч манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 (незаконная вырубка (удаление) деревьев, кустарников или другой растительности, повлекшая значительный ущерб) и 259.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или другой растительности, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Материалы переданы в соответствующие органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.

Поделиться:
182

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом ...

Общество

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Общество

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Баку таксист обманул туриста из Египта

28 Mall вновь открыт - ОБНОВЛЕНО

AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

В Азербайджане с этой даты начинаются последние школьные каникулы

Последние новости

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сегодня, 17:55

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сегодня, 17:43

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Сегодня, 17:35

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Сегодня, 17:29

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Сегодня, 17:24

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Сегодня, 17:14

Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе

Сегодня, 17:05

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Сегодня, 16:45

В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

Сегодня, 16:37

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 16:31

Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

Сегодня, 16:22

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

Сегодня, 15:59

Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Сегодня, 15:57

Bloomberg: Украина может подписать соглашение по ископаемым с США 30 апреля

Сегодня, 15:56

Находящийся в заключении во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Сегодня, 15:45

Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Кувейта

Сегодня, 15:39

Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере - ФОТО

Сегодня, 15:33

Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Сегодня, 15:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50