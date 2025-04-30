Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Управлением внесудебного преследования Генеральной прокуратуры проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев в 3 районах и 2 городах республики.

В ходе расследования было установлено, что в селе Гилахоба Гусарского района, в поселке Киджаб Астаринского района, в селе Даврадиби Лерикского района, на правой стороне дороги Гянджа - Шамкир в городе Гянджа, а также на участке «Карьер» второй охраняемой зоны Варваринского охотничьего хозяйства, находящегося в управлении Гёйгельского национального парка в городе Мингячевир, было незаконно вырублено 264 дерева и кустарника, не входящих в лесной фонд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

Отмечается, что в результате природе был нанесён ущерб на сумму свыше 108 тысяч манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 (незаконная вырубка (удаление) деревьев, кустарников или другой растительности, повлекшая значительный ущерб) и 259.4 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или другой растительности, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса.

Материалы переданы в соответствующие органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.