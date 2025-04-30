В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

В Украине похитили деятеля азербайджанской диаспоры Одессы, бизнесмена Вугара Османова.

Вугар Фархад оглу Османов (1972 г.р.) пропал без вести с 16 апреля, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Отмечается, что результате расследования, проведенного местной полицией с помощью камер наблюдения, было установлено, что неизвестные лица схватили В.Османова при выходе из заведения общественного питания, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

До сих пор нет никакой связи с В.Османовым, являющимся гражданином Украины и активным членом азербайджанской диаспоры в Одессе - подчеркивается, что местная полиция пока не предоставляет никакой информации его близким.