 Азербайджан представлен на международном саммите в Венгрии – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджан представлен на международном саммите в Венгрии – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:54 - Сегодня
Азербайджан представлен на международном саммите в Венгрии – ФОТО

28–29 апреля в Будапеште прошёл Венгеро-тюркский саммит по культуре, высшему образованию и инновациям.

Азербайджанская делегация под руководством заместителя министра культуры Саадат Юсифовой приняла участие в саммите, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

На церемонии открытия, прошедшей под модерацией министра культуры и инноваций Венгрии Балажа Ханкона, выступил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, подчеркнувший важность саммита, и отметил, что подобные мероприятия вносят значительный вклад в развитие культурного сотрудничества между дружественными странами.

Затем были проведены две пленарные сессии, посвящённые укреплению сотрудничества между тюркским миром и Венгрией в сферах образования и инноваций, на которых выступили заместители министров образования и инноваций тюркских государств.

Во второй день мероприятия саммит продолжился третьей пленарной сессией на тему «Наше общее культурное наследие: как мы, как регион, можем эффективнее сотрудничать для представления наших традиций миру?».

После вступительной речи генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева выступили также заместитель министра культуры АР Саадат Юсифова и её коллеги из Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В своём С.Юсифова отметила успешные результаты, достигнутые в последние годы в области культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, подчеркнув, что дружественные отношения между двумя странами также развиваются на высоком уровне в сфере культуры.

Было отмечено, что в 2023 году в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, впервые прошёл Форум культуры тюркского мира, на котором были предложены важные инициативы для культурного сотрудничества между тюркскими государствами, кроме того по итогам форума была принята «Шушинская декларация». Было подчеркнуто, что создание совместных фильмов, отражающих богатое историко-культурное наследие тюркских республик, реализация программ обмена среди специалистов в этой области и другие инициативы способствуют ещё большему сближению народов.

По итогам саммита была принята декларация, в которой отражены вопросы дальнейшего расширения многогранного сотрудничества в сфере культуры, укрепления партнёрства в кинематографической индустрии, а также повышения потенциала молодёжи в таких областях, как музейное дело и медиаграмотность, и другие важные аспекты.

Поделиться:
198

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и ...

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к геополитическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

Общество

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

Какой будет погода в Баку завтра?

На бакинском бульваре умер мужчина

Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

Последние новости

В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

Сегодня, 13:32

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к геополитическому союзу

Сегодня, 13:30

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Сегодня, 13:25

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Сегодня, 13:19

Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:07

США: У Ирана не должно быть ядерного оружия

Сегодня, 12:51

Группа Mamagama на разогреве у OneRepublic: Как это было? – ВИДЕО

Сегодня, 12:48

Версии о саботаже или диверсии в порту Шахид-Раджаи не подтвердились

Сегодня, 12:43

Президент: Азербайджан придает особое значение расширению отношений со своим надежным партнером Израилем

Сегодня, 12:40

С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе - ФОТО

Сегодня, 12:20

Кристине Орбакайте запрещен въезд в одну из европейских стран

Сегодня, 12:05

Пакистан усилил боеготовность войск на линии контроля с Индией

Сегодня, 11:56

СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС: путь к правительству Мерца открыт

Сегодня, 11:54

Президент Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

Сегодня, 11:52

Замминистра науки и образования принял участие в венгерско-турецком саммите - ФОТО

Сегодня, 11:45

Amnesty International сообщила об ограничениях прав в Армении

Сегодня, 11:35

Азербайджанец снялся в одном из самых популярных американских процедуралов – ФОТО

Сегодня, 11:30

Пакистан: В ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

Сегодня, 11:25

В Азербайджане ужесточены меры ответственности за нарушения в сфере воинского учета

Сегодня, 11:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50