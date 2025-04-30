Азербайджан представлен на международном саммите в Венгрии – ФОТО

28–29 апреля в Будапеште прошёл Венгеро-тюркский саммит по культуре, высшему образованию и инновациям.

Азербайджанская делегация под руководством заместителя министра культуры Саадат Юсифовой приняла участие в саммите, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

На церемонии открытия, прошедшей под модерацией министра культуры и инноваций Венгрии Балажа Ханкона, выступил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, подчеркнувший важность саммита, и отметил, что подобные мероприятия вносят значительный вклад в развитие культурного сотрудничества между дружественными странами.

Затем были проведены две пленарные сессии, посвящённые укреплению сотрудничества между тюркским миром и Венгрией в сферах образования и инноваций, на которых выступили заместители министров образования и инноваций тюркских государств.

Во второй день мероприятия саммит продолжился третьей пленарной сессией на тему «Наше общее культурное наследие: как мы, как регион, можем эффективнее сотрудничать для представления наших традиций миру?».

После вступительной речи генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева выступили также заместитель министра культуры АР Саадат Юсифова и её коллеги из Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. В своём С.Юсифова отметила успешные результаты, достигнутые в последние годы в области культурного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, подчеркнув, что дружественные отношения между двумя странами также развиваются на высоком уровне в сфере культуры.

Было отмечено, что в 2023 году в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, впервые прошёл Форум культуры тюркского мира, на котором были предложены важные инициативы для культурного сотрудничества между тюркскими государствами, кроме того по итогам форума была принята «Шушинская декларация». Было подчеркнуто, что создание совместных фильмов, отражающих богатое историко-культурное наследие тюркских республик, реализация программ обмена среди специалистов в этой области и другие инициативы способствуют ещё большему сближению народов.

По итогам саммита была принята декларация, в которой отражены вопросы дальнейшего расширения многогранного сотрудничества в сфере культуры, укрепления партнёрства в кинематографической индустрии, а также повышения потенциала молодёжи в таких областях, как музейное дело и медиаграмотность, и другие важные аспекты.