Казахский актер Рустем Омаров: «Обожаю азербайджанскую кухню»

Известный казахский режиссер и актер Рустем Омаров принял участие в закрытом показе фильма «Патруль. Последний приказ», состоявшемся в столице Азербайджана.

«Не первый раз посещаю Баку и мне всегда тут нравится. Люблю вкусно поесть, поэтому я обожаю азербайджанскую кухню», - отметил в комментарии 1news.az Р.Омаров.

По словам актера, он впервые представляет свой кинопроект в Азербайджане: «Мы презентовали данный фильм в Узбекистане, Кыргызстане, России, а сейчас и в Азербайджане. Также планируем прокат в Беларуси и Таджикистане. Фильм позитивный и надеемся, что бакинцам тоже понравится».