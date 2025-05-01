Ани Лорак, Егор Крид, Ирина Дубцова и другие: Обновленный ежедневный лайнап DREAM Fest 2025 – ФОТО
В конце июля в Баку на побережье курортного города Sea Breeze Resort состоится главное событие лета – международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который пройдет в азербайджанской столице во второй раз.
«Вся самая нужная инфа теперь собрана в одном месте - www.dreammusicfest.com», - отмечают организаторы на страницах фестиваля в социальных сетях, публикуя на официальном сайте ежедневный лайнап DREAM Fest 2025.
Программа международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2025 следующая:
- 23 июля - Гала-открытие
- 24 июля - Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами
- 25 июля - Super Star Day
- 26 июля - Super Hit Day
Более подробно ознакомиться с ежедневным лайнапом предстоящего фестиваля можно на фото ниже.