Ани Лорак, Егор Крид, Ирина Дубцова и другие: Обновленный ежедневный лайнап DREAM Fest 2025 – ФОТО

В конце июля в Баку на побережье курортного города Sea Breeze Resort состоится главное событие лета – международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который пройдет в азербайджанской столице во второй раз.

«Вся самая нужная инфа теперь собрана в одном месте - www.dreammusicfest.com», - отмечают организаторы на страницах фестиваля в социальных сетях, публикуя на официальном сайте ежедневный лайнап DREAM Fest 2025.

Программа международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2025 следующая:

- 23 июля - Гала-открытие

- 24 июля - Трибьют Муслима Магомаева; EMIN & дуэты с артистами

- 25 июля - Super Star Day

- 26 июля - Super Hit Day

Более подробно ознакомиться с ежедневным лайнапом предстоящего фестиваля можно на фото ниже.