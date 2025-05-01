В Баку прошел закрытый показ казахского фильма «Патруль. Последний приказ» - ФОТО

Выпущенный в 2025 году фильм «Патруль. Последний приказ» снят казахским режиссёром Рустемом Омаровым в жанре комедии.

Перед показом фильма выступил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, отметивший, что в настоящее время отношения между странами находятся на высоком уровне и успешно развиваются во всех сферах: «Однако, конечно, особое значение имеет развитие культурных связей, и в этом смысле фильмы также играют важную роль».

По его словам, в последние годы киноиндустрия в Казахстане начала развиваться - снимаются фильмы и сериалы на разные темы, включая исторические.

А.Байель добавил, что совместный проект Казахстана и Азербайджана по созданию кинопроекта находится на повестке дня: «Это является прямым указанием президентов, ведутся работы по его реализации».

Также посол отметил, что «Патруль. Последний приказ» на данный момент является самым успешным полнометражным фильмом, снятым в Казахстане за последние годы.

Затем выступили участники творческой команды фильма, после чего был показан фильм.