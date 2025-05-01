 В Баку прошел закрытый показ казахского фильма «Патруль. Последний приказ» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В Баку прошел закрытый показ казахского фильма «Патруль. Последний приказ» - ФОТО

Рустам Азимов15:46 - Сегодня
В Баку прошел закрытый показ казахского фильма «Патруль. Последний приказ» - ФОТО

Выпущенный в 2025 году фильм «Патруль. Последний приказ» снят казахским режиссёром Рустемом Омаровым в жанре комедии.

Перед показом фильма выступил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, отметивший, что в настоящее время отношения между странами находятся на высоком уровне и успешно развиваются во всех сферах: «Однако, конечно, особое значение имеет развитие культурных связей, и в этом смысле фильмы также играют важную роль».

По его словам, в последние годы киноиндустрия в Казахстане начала развиваться - снимаются фильмы и сериалы на разные темы, включая исторические.

А.Байель добавил, что совместный проект Казахстана и Азербайджана по созданию кинопроекта находится на повестке дня: «Это является прямым указанием президентов, ведутся работы по его реализации».

Также посол отметил, что «Патруль. Последний приказ» на данный момент является самым успешным полнометражным фильмом, снятым в Казахстане за последние годы.

Затем выступили участники творческой команды фильма, после чего был показан фильм.

Поделиться:
315

Актуально

Общество

Новое массовое захоронение обнаружено в освобожденном Ходжалы - ФОТО

Общество

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Общество

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Общество

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в ...

Lifestyle

Казахский актер Рустем Омаров: «Обожаю азербайджанскую кухню»

Ани Лорак, Егор Крид, Ирина Дубцова и другие: Обновленный ежедневный лайнап DREAM Fest 2025 – ФОТО

В Баку прошел закрытый показ казахского фильма «Патруль. Последний приказ» - ФОТО

Влад Лисовец показал дом, в котором родился и вырос в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Презентован новый сингл EMIN’a - «Белый шум дождя» - ВИДЕО

Кому букмекеры прогнозируют победу на конкурсе «Евровидение 2025»? – ВИДЕО

Музыка, которая звучит за границами: Азербайджан в сердце глобального музыкального тренда - ВИДЕО

«Синяя вечность» и не только: Александр Орлов о новых проектах, которые вскоре удивят бакинскую публику - ФОТО

Последние новости

В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы - ФОТО

Сегодня, 21:20

Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

Сегодня, 21:00

На побережье Каспия обнаружены 88 мертвых тюленей

Сегодня, 20:40

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Сегодня, 20:20

Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности - СМИ

Сегодня, 20:00

В Баку созданы комиссии в связи с постройками с истекшим сроком эксплуатации

Сегодня, 19:45

В Агентство кино Азербайджана назначен консультант

Сегодня, 19:30

МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости

Сегодня, 19:15

Лейла и Арзу Алиевs приняли участие в музыкально-художественном вечере «Только культура» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Дожди, ливни, грозы и град: погода в Азербайджане резко ухудшится

Сегодня, 18:45

Полиция расследовала сообщение о противоправных действиях неизвестного лица в отношении детей возле одной из школ

Сегодня, 18:30

МИД Азербайджана призвал Индию и Пакистан к сдержанности

Сегодня, 18:15

Внешняя эскалация как прикрытие внутренней напряженности: Индия манипулирует конфликтом с Пакистаном

Сегодня, 18:05

Изменены правила приобретения авиабилетов по направлению Физули

Сегодня, 18:03

Завтра в двух районах Баку временно не будет газа

Сегодня, 18:00

Международный конкурс I Am Jazzman 2025 завершился гала концертом

Сегодня, 17:37

Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича

Сегодня, 17:30

«PASHA Real Estate Group» объявляет о ключевых кадровых назначениях - ФОТО

Сегодня, 17:27

Задержан автовымогатель, бросающийся под машины на кругу «20 Января»

Сегодня, 17:20

Nar провел тренинги для студентов - ФОТО

Сегодня, 17:16
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50