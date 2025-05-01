Кино на неделю: Новинка от Marvel, в которой воссоединились все антигерои и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Сёрфер»

Жанр - триллер (Австралия, США, Ирландия, Великобритания)

Режиссер - Лоркан Финнеган

В главных ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран, Джулиан Макмэхон, Грег МакНейлл

Рейтинги: IMDb - 6,5/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родной австралийский город на побережье. Однажды вместе с сыном-подростком он отправляется поплавать на досках, но сталкивается с сопротивлением банды серферов. Мужчина вступает с ними в жестокое противостояние.

«Громовержцы»

Жанр - фантастика, фэнтези, боевик, драма, криминал, приключения (США)

Режиссер - Джейк Шрейер

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Джеральдин Висванатан, Ханна Джон-Кэймен

Рейтинги: IMDb – 7,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Команда злодеев отправляется на задание по приказу правительства.

«Очи»

Жанр - фэнтези, семейный (США, Финляндия, Великобритания)

Режиссер - Исайя Сэксон

В главных ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика, Карол Борс, Андрей Антониу Анхель

Рейтинги: IMDb – 6,3/10, Rotten Tomatoes – 3,7/5

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

«Маракуда»

Жанр – мультфильм (Россия)

Режиссер - Виктор Глухушин

В главных ролях: Прохор Чеховской, Элиза Мартиросова, Диомид Виноградов, Пётр Иващенко, Марина Лисовец

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное - научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.