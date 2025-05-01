Интигам Бабаев назначен на новую должность

В Министерстве культуры назначен новый руководитель отдела искусства и нематериального культурного наследия.

Министр культуры Адиль Керимли подписал соответствующий приказ, согласно которому на вышеуказанную должность назначен Интигам Бабаев.

Интигам Бабаев родился в 1974 году в Баку. В 1991–1996 годах учился на факультете истории Бакинского государственного университета, а в 1997–2001 годах - на факультете административного управления Академии государственной службы при Президенте.

И.Бабаев был председателем Молодежного клуба Баку в 1994–1998 годах и председателем Национального совета молодежных организаций в 1995–1998 годах. В 1998–1999 годах работал начальником отдела по работе с молодежными организациями в Министерстве молодежи и спорта, а в 1999–2000 годах - начальником отдела по работе с политическими партиями и общественными организациями в ИВ города Баку.

Он был заместителем министра молодежи и спорта в 2000–2021 годах. В 2022–2023 годах занимал должность руководителя аппарата Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и временно исполнял обязанности главы аппарата.

Интигам Бабаев награжден орденами «За службу Родине» 2-й и 3-й степени.