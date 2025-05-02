Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 3 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером в некоторых районах возможны дожди. Ночью с 3 на 4 мая в некоторых местах полуострова возможны кратковременные ливни с грозами. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление будет 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, грозы. В отдельных районах возможны интенсивные ливни с градом, а в высокогорных районах - дождь с мокрым снегом. В некоторых местах временами будет туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12° тепла.