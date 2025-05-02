В Баку на месте повреждённых деревьев высаживаются новые - ФОТО

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Исполнительным органом города Баку и Общественным объединением «Региональное развитие», продолжаются совместные рейды, направленные на устранение существующих недостатков в районах столицы.

В течение короткого времени сотрудники местных исполнительных органов и волонтёры Общественного объединения «Региональное развитие» провели мониторинг состояния тротуаров, деревьев и зелёных насаждений в ряде районов столицы. Были выявлены высохшие и повреждённые деревья, пострадавшие от сильного ветра и других природных факторов, и принято решение заменить их новыми деревьями.

В связи с вышеупомянутым волонтёры Общественного объединения «Региональное развитие» совместно с сотрудниками Бакинского управления по озеленению провели акцию по замене повреждённых деревьев на новые вдоль улиц в различных районах столицы. Были удалены корни более 100 повреждённых деревьев, а на их месте высажены новые деревья, которым предоставлен агротехнический уход. Определены ответственные лица, которые будут ухаживать за этими деревьями и осуществлять их полив.

Эти работы будут продолжаться и в других районах.