Продолжился суд над «Олегом Бакинским»

Состоялось очередное заседание суда по уголовному делу украинского миллионера Олега Крапивина (известный в криминальном мире как «Олег Бакинский») и Константина Кучера, арестованных в Азербайджане по обвинению в хулиганстве.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева адвокат потерпевшего Самир Исаев отметил, что его подзащитный Валерий Захаренков в настоящее время находится за границей и не может приехать в Азербайджан, по этой причине не участвовал во встречах по примирению между сторонами. По его словам, В.Захаренков сказал, что приедет в Азербайджан в подходящее время.

Затем Константин Кучер заявил на процессе, что ему трудно участвовать в процессе по состоянию здоровья, и попросил суд провести его в онлайн-формате.

Судья сказал, что этот вопрос будет рассмотрен.

В суде было отмечено, что независимо от того, было ли достигнуто примирение между сторонами в ходе следующего процесса, процесс близится к завершению.

Процесс будет продолжен 16 мая.

Отметим, «Олег Бакинский» в прошлом году был задержан полицией в Баку по обвинению в хулиганстве против гражданина России. Ему было предъявлено обвинение по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопряженное с применением насилия к потерпевшему, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее ему было предъявлено обвинение по ст. 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

Вместе с «Олегом Бакинским» виновным по уголовному делу признан и Константин Кучер, занимавший в 2010-2011 годах должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации.