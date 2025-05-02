Будьте осторожны: Мошенники используют соцсети для фишинга от имени магазинов

В социальных сетях проводится фишинговая кампания от имени различных торговых сетей.

«Мошенники, используя платные рекламные сервисы социальных сетей, через фальшивые аккаунты предлагают гражданам различные товары в качестве подарков или по ценам ниже рыночных», - отмечают в МВД, подчеркивая, что главная цель мошенников - через поддельные ссылки в публикациях получить доступ к банковским картам и другим личным данным граждан.

МВД настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными к таким случаям, не передавать свои личные данные через подозрительные ссылки и, при столкновении с кампаниями, проводимыми от имени какой-либо организации, уточнять информацию напрямую у этой организации.