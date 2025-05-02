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Стало известно, в каких городах Азербайджана чаще всего останавливаются иностранные туристы

Феликс Вишневецкий11:29 - Сегодня
Стало известно, в каких городах Азербайджана чаще всего останавливаются иностранные туристы

В первом квартале 2025 года количество ночёвок туристов в отелях и гостиничных объектах составило 484,9 тысячи, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «77,5% туристов предпочли размещение в Баку, 12,7% - в Гусаре, 3,5% - в Нафталане, 2,7% - в Габале, 1,8% - в Губе, 0,4% - в Шамахе, а 1,4% - в гостиницах других городов и районов. Как видно, иностранцы по-прежнему отдают предпочтение столице: 77 из 100 туристов, прибывающих в страну, не выезжают за пределы Баку».

По словам В.Байрамова, эти данные также дают определённые сигналы с точки зрения стратегического развития туризма в регионах: «Так, второй по популярности у иностранных туристов населённый пункт - это Гусарский район, что напрямую связано с развитием зимнего туризма в этом регионе. Тройку лидеров среди предпочитаемых иностранцами направлений замыкает Нафталан - это связано с концентрацией в городе объектов оздоровительного туризма. Таким образом, помимо традиционного сезонного отдыха, в регионах возникает всё большая потребность в новых туристических продуктах. Наряду с зимним и лечебным туризмом, важным направлением остаётся развитие исторического, религиозного и культурного туризма, который может значительно расширить туристическую карту страны».

Депутат подчеркивает, что при всём этом регионы по-прежнему проигрывают столичным отелям в привлечении иностранных туристов: «Учитывая развитую инфраструктуру Баку, такая ситуация может показаться естественной, однако значительный разрыв в числе ночёвок всё же вызывает вопросы. К сожалению, регионы пока не в полной мере реализуют свой туристический потенциал, что затрудняет привлечение иностранных гостей. С другой стороны, во многих районах сохраняются высокие цены на туристические услуги, при этом уровень качества часто не соответствует современным стандартам».

«Ещё одна примечательная статистика, касающаяся первого квартала этого года, связана с изменением структуры стран в общем числе ночёвок. Так, 21,8% всех ночёвок пришлись на граждан Индии, 14,3% - России, 8,8% - Турции, 6,3% - Объединённых Арабских Эмиратов, 4,7% - Саудовской Аравии, 3,3% - США, 3,1% - Израиля, 3,0% - Кувейта, 2,7% - Пакистана, по 2,4% - Китая и Казахстана, 1,9% - Великобритании, 1,4% - Узбекистана, 0,9% - Германии, по 0,8% - Бахрейна, Ирана и Италии, 0,7% - Грузии. На граждан других стран пришлось 19,9% ночёвок. Индийские туристы обеспечили каждую пятую ночь пребывания», - подытоживает Вугар Байрамов.

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