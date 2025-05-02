Для удобства передвижения граждан в поселке Говсан ведётся ремонт улицы – ФОТО
В посёлке Говсан ведутся ремонтные работы на улице имени шехида Эльмаза Гаджиева.
В целях обеспечения удобного передвижения граждан, в соответствии с «Инвестиционной программой» текущего года, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на улице, названной в честь шехида Эльмаза Гаджиева, расположенной в поселке Говсан Сураханского района.
Длина указанной улицы составляет 600 метров.
В рамках ремонта проведены работы по удалению непригодного грунта в необходимых местах, выполнено обратное засыпание и придание улице проектного профиля.
В настоящее время ведётся укладка нового асфальтобетонного покрытия.
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