Вучич прервал поездку в США

Президент Сербии Александр Вучич почувствовал себя плохо во время поездки в США и принял решение вернуться в Сербию, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

«Вучичу стало плохо во ходе посещения СШАи после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», - передает РТС.

Администрация Вучича пока не выступила с сообщением.