Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 6 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ночью с 5 на 6 мая и утром местами ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах полуострова возможны ливни с молниями. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются кратковременные дожди и молнии. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град, а в высокогорьях - дождь с мокрым снегом. В некоторых районах возможен туман. Западный ветер будет местами усиливаться.

Температура воздуха ночью в районах составит 11-16° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 3-7° тепла, днем - 7-10° тепла.