На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

В редакцию 1news.az обратился читатель, летевший из Ташкента в Стамбул авиалиниями Uzbekistan Airways и выразивший свое недовольство неточностью географической информации, отображаемой на борту авиалайнера.

Он предоставил редакции 1news.az скриншоты с карты маршрута полета, на которой было указано несуществующее географическое образование - «Nagorno Karabakh» (Нагорный КарабаХ).

Важно подчеркнуть, что термин «Нагорный Карабах» никогда не существовал в официальных географических картах. Это образование никогда не было признано официально, и в историческом контексте оно не имеет под собой оснований. Карабахский регион всегда был и остается частью Азербайджана. В свете сокрушительного поражения Армении во Второй Карабахской войне и изменений в политической ситуации, понятие «Нагорный Карабах» полностью утратило всякое значение. На сегодняшний день существует только Карабахский регион в составе Азербайджанской Республики, и любые попытки использовать это название в современных реалиях являются не только некорректными, но и абсолютно безосновательными.

Отметим, что на предоставленных пассажиром скринах указывается сервис - бесплатная и открытая географическая карта, созданная пользователями по всему миру OpenStreetMap, являющаяся своего рода «Википедией» для карт, где каждый может внести свои изменения, обновления или добавить новые данные. Примечательно, что если зайти на сайт OpenStreetMap, то никакого «Nagorno Karabakh» там нет.

За разъяснениями по данному вопросу редакция 1news.az обратилась в Uzbekistan Airways и ожидает ответа от информационной службы данной авиакомпании.