 На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:35 - Сегодня
На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

В редакцию 1news.az обратился читатель, летевший из Ташкента в Стамбул авиалиниями Uzbekistan Airways и выразивший свое недовольство неточностью географической информации, отображаемой на борту авиалайнера.

Он предоставил редакции 1news.az скриншоты с карты маршрута полета, на которой было указано несуществующее географическое образование - «Nagorno Karabakh» (Нагорный КарабаХ).

Важно подчеркнуть, что термин «Нагорный Карабах» никогда не существовал в официальных географических картах. Это образование никогда не было признано официально, и в историческом контексте оно не имеет под собой оснований. Карабахский регион всегда был и остается частью Азербайджана. В свете сокрушительного поражения Армении во Второй Карабахской войне и изменений в политической ситуации, понятие «Нагорный Карабах» полностью утратило всякое значение. На сегодняшний день существует только Карабахский регион в составе Азербайджанской Республики, и любые попытки использовать это название в современных реалиях являются не только некорректными, но и абсолютно безосновательными.

Отметим, что на предоставленных пассажиром скринах указывается сервис - бесплатная и открытая географическая карта, созданная пользователями по всему миру OpenStreetMap, являющаяся своего рода «Википедией» для карт, где каждый может внести свои изменения, обновления или добавить новые данные. Примечательно, что если зайти на сайт OpenStreetMap, то никакого «Nagorno Karabakh» там нет.

За разъяснениями по данному вопросу редакция 1news.az обратилась в Uzbekistan Airways и ожидает ответа от информационной службы данной авиакомпании.

Поделиться:
459

Актуально

Политика

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного ...

Политика

На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса ...

Общество

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Общество

В Азербайджане автомобили проверят на уровень вредных выбросов

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

#AzərbaycanMüəllimləri: TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства науки и образования

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Бахтияр Мамедов: Информация о закрытии станции метро «28 Мая» ошибочна

Осторожно: В Азербайджане под видом оказания соцпомощи действуют мошенники

Завершился Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лейла и Арзу Алиевы посетили Фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО

Последние новости

Подписан меморандум между Азербайджаном и Беларусью об устойчивом и оперативном социальном обеспечении

Сегодня, 16:20

Эмин Агаларов показал редкие кадры из семейного архива – ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью

Сегодня, 16:10

В суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачина армянскими вооруженными силами

Сегодня, 16:05

Премьер-министр Александр Турчин: Азербайджан и Беларусь связывает стратегическое партнерство

Сегодня, 16:00

Сын президента Ирана назвал травлю болельщиков «Трактора» стратегической ошибкой

Сегодня, 15:55

На суде представлен материал, подтверждающий участие Сержa Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий

Сегодня, 15:50

Макрон: Франция выделит €100 млн на прием ученых из США

Сегодня, 15:45

В Азербайджане автомобили проверят на уровень вредных выбросов

Сегодня, 15:40

На карте полета Uzbekistan Airways указали несуществующий «Нагорный Карабах» - ФОТО

Сегодня, 15:35

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 15:30

#AzərbaycanMüəllimləri: TikTok объявляет конкурс при поддержке Министерства науки и образования

Сегодня, 15:23

Bakcell удостоена награды «Самый успешный ребрендинг»

Сегодня, 15:18

В Баку и Сумгайыте задержаны подозреваемые в наркоторговле

Сегодня, 15:00

Спикер парламента Армении назвал победой согласование участка границы с Азербайджаном

Сегодня, 14:59

Принцесса Королевства Марокко посетила Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 14:55

«Ковровщицы» Халиды Сафаровой: Сохранение азербайджанского коврового искусства в живописи – ФОТО

Сегодня, 14:53

Ален Симонян назвал Роберта Кочаряна человеком, имеющим «статус российского шпиона»

Сегодня, 14:30

Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения

Сегодня, 14:28

Еврокомиссия выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Сегодня, 14:13
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50