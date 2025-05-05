В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует нестабильные погодные условия на территории Азербайджана.

В ночь с 5 на 6 мая и утром в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, местами ливневого характера с кратковременным усилением, возможны грозы.

В регионах Азербайджана нестабильная и дождливая погода сохранится с перерывами до дня 7 мая. Ожидаются грозы, в отдельных районах - интенсивные ливни, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и селевые потоки на горных реках.