Стало известно, кто из граждан может рассчитывать на бесплатное жильё за счёт государства

В соответствии с указами Президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров, некоторые категории граждан имеют право на получение бесплатного жилья от государства.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, подробно рассказавший о том, кто может получить от государства бесплатное жилье.

«Лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также семьи шехидов обеспечиваются жильём за счёт государственного бюджета. Наряду с этим, бесплатное жильё предусмотрено также для лиц с нарушением зрения, состоявших на учёте до 16 августа 2021 года, а также для выпускников социальных и образовательных учреждений для детей, потерявших родителей и оставшихся без родительской опеки. То есть, бесплатным жильём обеспечиваются как наши граждане с нарушением зрения, так и дети, потерявшие родителей», - отмечает депутат.

По словам В.Байрамова, в соответствии с законодательством, независимо от даты постановки на учёт, на получение бесплатного жилья имеют право лица, получившие инвалидность в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС (включая исполнение военной службы или служебных обязанностей); лица, состоящие на учёте в органах исполнительной власти как нуждающиеся в жилой площади и получившие инвалидность в результате военных действий 2020 года, связанных с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана; семьи шехидов; лица, удостоенные звания «Герой Отечественной войны», а также члены семей лица, которому это звание было присвоено посмертно.

Граждане, относящиеся к указанным льготным категориям, должны предоставить следующие документы для получения бесплатного жилья:

- Копии удостоверений личности каждого члена семьи;

- Справка из Государственной службы реестра недвижимого имущества о наличии или отсутствии недвижимости у каждого члена семьи старше 18 лет;

- Справка из муниципалитета по месту регистрации каждого члена семьи старше 18 лет;

- Копия распоряжения соответствующего органа исполнительной власти о постановке в очередь на получение жилья;

- Копия документа, подтверждающего инвалидность, или удостоверение члена семьи шехида;

- Справка с адреса регистрации (Форма-2), копия документа о праве собственности на жильё по месту регистрации;

- Справка с фактического места проживания, а также копия документа о праве собственности на жильё по этому адресу;

- Другие документы, касающиеся семейного положения.

«Указанные выше льготные категории граждан обеспечиваются жильём или индивидуальным домом Министерством труда и социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством и с учётом состава семьи - в порядке очередности», - отмечает Вугар Байрамов.