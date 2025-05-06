 Метро в Баку расширяется: Новые станции помогут разгрузить «20 Января» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Метро в Баку расширяется: Новые станции помогут разгрузить «20 Января» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:53 - Сегодня
Метро в Баку расширяется: Новые станции помогут разгрузить «20 Января» - ВИДЕО

В Баку завершается процесс определения территорий, на которых будут построены 10 новых станций метро.

Уже известны районы, где планируется строительство новых станций, сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

По словам начальника отдела по связям с общественностью «Бакинского метрополитена» Бахтияра Мамедова, «Фиолетовая линия» будет продлена до проспекта Бабека, а «Зелёная линия» - до станции метро «Ази Асланов».

Продление «Фиолетовой линии» также позволит расширить использование станций метро «Автовокзал» и «Ходжасан», что значительно снизит нагрузку на станцию «20 Января» и прилегающий к ней район.

Более подробно об этом вы сможете узнать, просмотрев новостной сюжет Xəzər Xəbər.

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