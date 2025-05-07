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Онлайн-кредиты и кибермошенничество: Кто несет ответственность за кредиты, оформленные на чужие имена?

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Онлайн-кредиты и кибермошенничество: Кто несет ответственность за кредиты, оформленные на чужие имена?

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз на своей странице в социальной сети затронул тему того, что на чье-либо имя оформляется кредит, но при этом банк не несет ответственности.

«Банки идентифицируют граждан при онлайн-кредитовании через неофициальные системы - на чьей стороне риск?» - задается вопросом О.Гюндуз, отмечая, что поступает множество обращений о массовых кражах с банковских карт.

По словам О.Гюндуза, проблема в банковском секторе куда глубже: «Многие сообщили, что на их имя были оформлены кредиты: «При дальнейшем разбирательстве выясняется - ситуация абсурдная. В последние годы практически все банки в Азербайджане предлагают услуги онлайн-кредитования - этот процесс стремительно распространился. Случаи оформления онлайн-кредитов от имени других лиц с использованием различных видов кибермошенничества также участились. Человек узнаёт о том, что на его имя был оформлен кредит, лишь спустя несколько дней. Банк же просто отвечает: «Вы сами подтвердили» - и снимает с себя всю ответственность».

Осман Гюндуз подчеркивает, что даже поверхностное исследование показывает, что в процессе онлайн-кредитования банков имеются серьёзные риски: «В ходе краткого анализа я выяснил, что лишь несколько банков выдают кредиты, идентифицируя клиента через государственную систему биометрической подписи SİMA: «Большинство банков же проводят идентификацию клиентов в упрощённой форме - в лучшем случае через видеозвонок - и тут же выдают онлайн-кредиты. Более того, существуют такие крупные банки, которые, по всей видимости, при участии иностранных специалистов создали собственные внутренние биометрические системы и используют их для идентификации граждан. Однако они не получили лицензий в соответствии с установленными законодательством правилами.

Удивительно, что Центральный банк до сих пор не принял серьёзных мер против таких случаев».

По словам О.Гюндуза, в соответствии с действующими правилами Центрального банка банки могут проводить идентификацию с использованием видеозвонков: «Однако такие методы уже теряют свою актуальность. Ознакомившись с опытом соседних стран, можно увидеть, что предпочтение отдается более совершенной биометрической идентификации. Я считаю, что в Азербайджане законодательство должно быть усовершенствовано. Биометрическая идентификация для онлайн-кредитов должна стать обязательной — банки не должны иметь другого выбора. Это обязательно должно быть отражено в законодательстве и правилах Центрального банка. Также следует разрешать использование только тех биометрических инструментов для подписи, которые имеют лицензию».

«Еще один момент касается граждан, которые не обладают достаточной цифровой грамотностью, имеют несколько банковских карт и сталкиваются с подобными проблемами. Конечно, полностью ограничить онлайн-кредитные услуги или усложнить цифровые сервисы банков было бы неправильно и могло бы замедлить цифровую трансформацию», - продолжает О.Гюндуз, отмечая, что все банки должны расширить возможности выбора для граждан в своих мобильных приложениях, например, давать возможность полностью заблокировать доступ к кредитам.

По мнению О.Гюндуза, текущая ситуация в секторе требует от Центрального банка новой политики в отношении банков: «То есть, банки не должны говорить гражданам, у которых украли деньги с карты, гражданам с недостаточной цифровой грамотностью или тем, на чье имя был оформлен онлайн-кредит, «безопасность - это ваша ответственность», «вы сами подтвердили код». Если ответственность банков в этом вопросе не будет повышена, и они не будут нести ответственность за украденные и изъятые средства, решение этой проблемы будет крайне сложным».

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