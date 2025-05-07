Новый виток в развитии торговых связей Казахстан-Азербайджан: БЗТ принял первую партию казахстанской пшеницы - ФОТО

Бакинский зерновой терминал (БЗТ) принял первую партию казахстанской пшеницы, что ознаменовало собой новый виток в развитии торговых связей между Казахстаном и Азербайджаном.

В связи с этим в Баку с рабочим визитом прибыл председатель Правления АО «Ак Бидай Терминал» Нурлан Еркожаулы, передает Kazinform.

Программа поездки включала серию ключевых встреч, направленных на укрепление сотрудничества в области аграрной логистики и торговли. В рамках деловой встречи с руководством БЗТ стороны обсудили операционные процессы терминала, технические детали приема и хранения зерна, а также возможности расширения поставок.

Особое внимание в ходе визита было уделено дипломатическим взаимодействиям. Нурлан Еркожаулы провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Алимом Байель. Темой обсуждения стали перспективы увеличения объемов экспорта в соответствии с положениями двусторонней дорожной карты по развитию торгово-экономических связей.

Стороны также затронули текущие логистические вызовы и обменялись предложениями по повышению устойчивости и эффективности цепочек поставок. Были также обсуждены инициативы по модернизации инфраструктуры и увеличению объемов отгрузок зерна на БЗТ.

Рабочая поездка председателя Правления АО «Ак Бидай Терминал» подчеркнула взаимную заинтересованность Казахстана и Азербайджана в активизации аграрного сотрудничества. Поставки казахстанской пшеницы в Азербайджан рассматриваются как стратегический шаг к расширению экспортных направлений и укреплению экономических связей в Кавказско-Каспийском регионе и за его пределами.