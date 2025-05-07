«Операция Синдур»: последствия ударов Индии по Пакистану - ФОТОРЕПОРТАЖ

Власти Индии сообщили о начале военной операции под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую».

Министр обороны Пакистана заявил, что в результате атак Индии погибли мирные жители. По его утверждению, удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. По данным министерства обороны Пакистана, в ходе воздушных боев сбиты пять индийских военных самолетов: три истребителя Rafale, один Су-30 и один МиГ-29.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Синдур — порошок красного цвета, который наносится замужними индийскими женщинами вдоль пробора и в виде точки на лбу. Операция ВС Индии названа в честь индийских женщин, потерявших мужей во время теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек.

Источник: Gazeta.Ru