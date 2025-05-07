В Агдаше гитарист ранил певца ножом после ссоры из-за свадебного заказа

Ночью на территории Агдашского района произошла поножовщина.

58-летний Ахмедия Гурбанов ранил ножом 53-летнего Юсифа Гусейнова в область живота и спины, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Пострадавший является певцом в районе, а подозреваемый в совершении преступления А.Гурбанов - гитарист. Отмечается, что причиной ссоры стало то, что Ю.Гусейнов отказался ехать с А.Гурбановым на свадьбу по заказу.

Сообщается, что во время инцидента Ахмедия Гурбанов находился в состоянии алкогольного опьянения – он задержан полицией. Назначена соответствующая экспертиза по поводу полученных Ю.Гусейновым травм - по факту продолжается расследование.