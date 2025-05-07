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Новые правила: Кто может претендовать на пенсионный капитал умершего?

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Новые правила: Кто может претендовать на пенсионный капитал умершего?

Возможности использования пенсионного капитала - одна из самых обсуждаемых тем в последнее время.

О том, в каких случаях можно использовать пенсионный капитал в Азербайджане, на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

«В Азербайджане в ряде случаев предусмотрено использование пенсионного капитала умершего лица его наследниками. В соответствии с действующим законодательством, члены семьи умершего кормильца, находившиеся у него на иждивении, имеют право на получение трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Так, правом на пенсию могут воспользоваться дети умершего, если им не исполнилось 18 лет, а также лица старше 18 лет, у которых инвалидность была установлена до достижения совершеннолетия, и студенты, обучающиеся в очной форме в учебных заведениях, но не старше 23 лет», - отмечает депутат.

По словам В.Байрамова, в то же время, если отец, мать, супруг или супруга достигли пенсионного возраста либо признаны инвалидами с нарушением функций организма на 61–80% или 81–100%, то вне зависимости от возраста и трудоспособности это право также распространяется на одного из родителей, супруга (супругу), а также дедушку, бабушку, брата или сестру, если они ухаживают за детьми, братьями, сёстрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8-летнего возраста, и при этом не работают.

Подчеркивается, что согласно Закону «О трудовых пенсиях», если умерший кормилец был пенсионером по возрасту или инвалидности, то сумма страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца для членов семьи определяется пропорционально числу нетрудоспособных членов семьи от страховой части трудовой пенсии по возрасту или инвалидности, назначенной умершему кормильцу.

Также депутат отмечает, что согласно новым изменениям в законодательстве, неиспользованный пенсионный капитал умершего кормильца на дату его смерти учитывается при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

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