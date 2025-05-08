Какой будет погода в Баку в День победы над фашизмом?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 9 мая - День победы над фашизмом.

Ожидается переменная облачность в Баку и на Абшеронском полуострове, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах временами будет туман. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит +16…+19°, днём +23…+28°. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70–75%, днём – 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днём в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни локального характера и град. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +15…+19°, днём +25…+30°, в горах ночью +7…+12°, днём +15…+20°, местами до +25°.