​​​​​​​Впервые в состав жюри международного фестиваля «Каннские львы» вошел азербайджанец – ФОТО

Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions International Festival of Creativity) - это крупнейший и один из самых престижных фестивалей в сфере рекламы, маркетинга и креативных индустрий.

Он проводится ежегодно в Каннах, Франция, и собирает лучшие творческие работы со всего мира – в этом году в состав жюри фестиваля впервые вошел азербайджанец – им стал директор креативного агентства Endorphin Орхан Карим, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

О.Карим вошел в состав жюри одной из конкурсных категорий фестиваля - Direct Lions. Отметим, что категория Direct Lions на фестивале «Каннские львы» - это одна из ключевых наград, которая фокусируется на креативных кампаниях, стимулирующих прямое действие со стороны аудитории, эта категория награждает не просто идеи, а идеи, которые вызывают немедленную, измеримую реакцию.



