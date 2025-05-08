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Кино на неделю: Павел Деревянко в роли беса и не только - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
Кино на неделю: Павел Деревянко в роли беса и не только - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Бес попутал»

Жанр - комедия, фэнтези (Россия)

Режиссер - Дмитрий Фикс

В главных ролях: Иван Злобин, Павел Деревянко, Соня Присс, Алина Колесникова, Мария Столярова, Лёша Янгер, Вера Журавлева

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: У Ивана есть всё, что нужно эгоисту: хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Но после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадёт в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Однако знакомство с ней меняет его жизнь, и Иван осознаёт, что принять решение не так просто.

«Ayakçı»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Мустафа Котан

В главных ролях: Гокхан Йыкылкан, Инан Улаш Торун, Ознур Серчелер

Рейтинги: IMDb – 4,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Это история о приключениях Хайри, простого курьера и отца двух детей, мечтающего открыть собственный магазин «всё по одной цене». Однажды, после несчастного случая, он оказывается в больнице, где его ошибочно принимают за другого человека и поручают доставить подозрительный пакет в Бурсу за вознаграждение. Решив воспользоваться ситуацией, Хайри соглашается на задание. По пути он встречает Серкана, и вместе они оказываются втянутыми в череду комичных и захватывающих событий, преследуемые группой, стремящейся вернуть пакет. Фильм сочетает элементы комедии и приключений, предлагая зрителям увлекательное и весёлое путешествие.

«Baldız»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Хамди Алкан

В главных ролях: Оя Башар, Асуман Дабак, Айшегюль Асар

Рейтинги: IMDb – 2,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В центре сюжета - Фатош, энергичная и ревнивая старшая сестра, которая стремится контролировать жизнь своей младшей сестры. Когда младшая сестра влюбляется в иностранца, Фатош решает вмешаться, чтобы предотвратить этот союз. Это приводит к череде комичных ситуаций и недоразумений, особенно для жениха, оказавшегося между двумя сёстрами.

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