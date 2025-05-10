Очередной скандал в азербайджанском спорте

Двое азербайджанских спортсменов не смогли пройти медицинскую классификацию для участия в чемпионате мира по дзюдо среди спортсменов с ограниченными возможностями зрения (парадзюдо), который пройдёт 13–15 мая в столице Казахстана Астане.

Так, победительница Паралимпийских игр 2021 года в Токио Шахана Гаджиева, выступавшая в категории частично ограниченных по зрению спортсменов (категория J2, до 52 кг), не прошла медклассификацию. Выяснилось, что у спортсменки из сумгайытской школы дзюдо нет никаких нарушений зрения. В результате было принято решение о ее пожизненном отстранении от участия в соревнованиях по парадзюдо.

Также выяснилось, что Эльнара Низамлы, ранее классифицированная как полностью незрячая (категория J1), обладает зрением. В связи с этим она будет выступать в весовой категории до 60 кг, но уже в категории не J1, а J2 (категория частично незрячих).

Таким образом, в отсутствие лидера азербайджанской команды Ильхама Закиева на чемпионате мира в Астане Азербайджан будут представлять Исмаил Мурадов (J1, до 70 кг), Закир Мислимов (J1, до 95 кг), Эльнара Низамлы (J2, до 60 кг) и Хатира Исмиева (J1, +70 кг).

Источник: Qafqazinfo