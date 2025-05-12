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Аншлаг и воспоминания: 34-летняя музыкальная автобиография Севды Алекперзаде - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:21 - Сегодня
Аншлаг и воспоминания: 34-летняя музыкальная автобиография Севды Алекперзаде - ФОТО

Сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана Севды Алекперзаде, прошедший с аншлагом в Бакинском Конгресс центре, стал не просто музыкальным вечером, но и настоящим переживанием, отражением ее жизненного и творческого пути.

В течение двух часов зрители в зале были свидетелями тонкой, выверенной работы, где каждый номер - это воспоминание, признание, посвящение. Со сцены С.Алекперзаде поделилась, что готовилась к этому вечеру долго - не только профессионально, но и внутренне.

«Больше всего я настраивалась морально, - призналась она. - Этот концерт - мой творческий и внутренний путь, пройденный за 34 года творческой деятельности».

Концерт был выстроен как хронологическое путешествие: от первых шагов в составе культовой азербайджанской группы Rast до сольных этноальбомов, признанных во всем мире. Именно с репертуара Rast и начался вечер. Эти песни стали не только знаком уважения к прошлому, но и отправной точкой всей программы. Со сцены певица назвала участников группы братьями, а ее основателя, музыканта и композитора Рашада Гашимова - своим учителем: «Работа в Rast - это школа, которую я прошла с огромной благодарностью. Это был колоссальный творческий опыт, который сформировал меня как артиста и как человека».

После этого сцена будто преобразилась — зритель оказался в пространстве сольного творчества Севды Алекперзаде, где один музыкальный пласт сменял другой. В программе прозвучали как узнаваемые эстрадные композиции, так и азербайджанские народные песни в авторской интерпретации, вошедшие в ее международные альбомы – особо подчеркнем, что каждое исполнение демонстрировало диапазон и эмоциональную силу ее голоса.

Одним из самых сильных и трогательных моментов вечера стал дуэт Севды с ее сестрой Эммой Алекперзаде. Пока звучала песня «Daha istəmirəm», на фоне транслировались архивные семейные фотографии: моменты из детства, кадры с родителями, семейные праздники - эта сцена пробрала зал до мурашек. Несколько песен в программе также были посвящены памяти ев покойных родителей - они прозвучали как признание в любви, благодарности и непрерывной связи поколений с настоящей теплотой.

Особым моментом для самой артистки стало исполнение песни «Sənə də qalmaz» — композиции, которую она мечтала включить в программу на протяжении многих лет. «Сегодня я исполнила давнюю мечту. Эта песня всегда жила где-то внутри, но только сейчас я почувствовала, что могу включить ее в программу», - подчеркнула заслуженная артистка.

Музыкальным руководителем вечера выступил талантливый музыкант Мухтар Абсейнов, благодаря которому знакомые композиции зазвучали по-новому - с иными акцентами, нюансами, красками. При этом аранжировки были выстроены так, чтобы подчеркнуть главное — голос Севды Алекперзаде, звучащий свободно, уверенно, органично переходя от лирической нежности к эмоциональной силе.

Завершением вечера стала патриотическая песня «Ulu Vətən», прозвучавшая как мощная точка — обращение к Родине, к народу, к истории и ставшая финальным аккордом концерта, в котором сплелись личное и общее, семейное и национальное, прошлое и настоящее.

Фотографии предоставлены пресс-службой заслуженной артистки Севды Алекперзаде

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