Погода на вторник: В Баку ожидается до 26° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 13 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых районах полуострова возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 14–16° тепла, днем - 21–26° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 55–60%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки, возможны грозы, ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. В отдельных местах туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днем - 23–28° тепла. В горах ночью - 5–9° тепла, днем - 12–17° тепла.