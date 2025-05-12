Мать Анара Нагылбаза: «Теперь они травят моего внука, как когда-то сына…» - ВИДЕО

Мать Анара Нагылбаза - Шаргия Джабиева дала интервью программе «Tarixin bir günü», в ходе которого рассказала о том, что ее внук подвергается преследованию в социальных сетях.

«Они пытались довести моего сына до смерти, а теперь пристают к моему внуку Тамерлану, который тоже исполняет рэп. Хотели, чтобы Анар ушел из жизни, чтобы его семья разрушилась. Тот, кто опубликовал это видео (имеется в виду порноскандал – прим.ред.), сыграл роль в разрушении его семьи. Я знаю, кто разрушил жизнь Анара, но не скажу. Они сделали это, потому что не могли смириться с его успехом. Его постоянно использовали, но, когда он впал в депрессию, никто не помог, он остался один. Именно тот человек и организовал то видео. Он распространил его, чтобы довести Анара. Зачем он это сделал - знает сам. Я думала, что годы прошли, и все уже забыто. Но нет, теперь Тамерлан начинает переживать то же самое. Теперь звонят ему. Я чувствую запах моего сына через Тамерлана, оставьте его в покое», - сказала Ш.Джабиева.

Также мать покойного рэпера в ходе интервью обратилась с просьбой удалить скандальное видео со всех возможных платформ.

В свою очередь, мать Тамерлана - Анжелика Джабиева рассказала, что травля в социальных сетях сказывается на психологии ее сына, подчеркивая, что, если ранее нападали на А.Нагылбаза, то сейчас нападкам подвергается его сын.

Напомним, что Анара Нагылбаза не стало 4 августа 2018 года.

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